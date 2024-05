Balean a joven en CDMX: Salía de una tienda de abarrotes y la ejecutan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una auténtica tragedia se registró la tarde del miércoles pasado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, donde una mujer perdió la vida al manipular un arma de fuego, por lo que de inmediato se generó una fuerte movilización de los servicios de emergencia. De acuerdo con la información preliminar, la joven murió debido a dos disparos, al punto arribaron policías.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de la Ciudad de México, los hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia Valle Gómez, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se detalló que la mujer jugaba con un arma de fuego y al parecer se escaparon dos balazos, los cuales la impactaron, por lo que perdió la vida en el lugar de los hechos. Asimismo, se informó que el cadáver no fue levantado por las autoridades.

La mujer estaba en la tienda de abarrotes “El cumbias”, la cual estaba ubicada en la calle de Plomo esquina con Peñoles, colonia Valle Gómez, alcaldía Cuauhtémoc. Ahora, las autoridades capitalinas investigan las razones por las que la joven tenía un arma de fuego en la mano. Cabe señalar que, tras escuchar las detonaciones por arma de fuego, los vecinos de la zona llamaron de inmediato a las autoridades para atender la situación.

Adolescente baleada en CDMX, foto: especial

Se informó que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) arribaron al lugar para acordonar la zona. Los testigos informaron que la joven salía de la tienda y justo en la entrada se disparó el arma de fuego. Se trata de una pequeña de tan solo 17 años. La menor fue atendida por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), pero nada pudieron hacer, ya que no contaba con signos vitales.

Otras versiones indican que un hombre en motocicleta arribó al sitio y le disparó en la cabeza. Cabe señalar que los servicios periciales no pudieron hacer su trabajo, ya que minutos antes arribó una ambulancia particular y se llevaron el cuerpo. Más tarde llegaron elementos de la Policía de Investigación para recabar indicios, pero en la zona pareciera que no había sucedido nada.

