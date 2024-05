El secuestro de 'Los Chapitos': Fuertes revelaciones en el nuevo Libro de Anabel Hernández

Ciudad de México. - En medio del oscuro mundo del crimen organizado, los hijos de Joaquín 'Chapo' Guzmán Loera, mejor conocidos como 'Los Chapitos', han sido protagonistas de episodios que han sacudido a México. Uno de los eventos más impactantes fue su secuestro en 2016, un hecho que ha sido objeto de múltiples especulaciones y teorías. Sin embargo, nuevas revelaciones arrojan luz sobre los acontecimientos que rodearon este incidente.

Según el último libro de la periodista Anabel Hernández García, titulado La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa (Grijalbo, 2024), los detalles del rapto de 'Los Chapitos' ofrecen una visión más clara de las complejas relaciones dentro del mundo del narcotráfico.

El hecho ocurrió el 15 de agosto de 2016 en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco, mientras Jesús Alfredo 'Alfredillo' Guzmán Salazar celebraba con amigos y familia el cumpleaños de Iván Archivaldo. El evento, ampliamente difundido en los medios, mostró a los hermanos siendo abordados por siete hombres armados, quienes los llevaron a la fuerza y los sometieron.

Inicialmente se pensó que el 'Mini Lic', cuyo nombre es Dámaso López Serrano, y su grupo conocido como 'Los Dámasos', estaban detrás del secuestro debido a tensiones con 'Los Chapitos' por el control del territorio y el negocio del narcotráfico. Sin embargo, según las revelaciones de López Serrano a la periodista, el secuestro fue planeado por una alianza entre los Beltrán Leyva, gente de Caro Quintero y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La verdad no te puedo decir que lo planeé porque no lo planeé, no fui parte de eso porque no lo sabía. Lo planearon gente de los Beltrán (Leyva) con gente de los (Caro) Quintero y le pidieron el favor al Cártel de Jalisco (Nueva Generación)”, señaló el Mini Lic.