¿Fofo Márquez pasará 40 años en prisión? Revelan estrategia para que esto suceda

Ciudad de México. - A casi un mes desde la detención de Rodolfo 'N', mejor conocido como Fofo Márquez, surgen nuevos detalles sobre el caso que ha captado la atención pública. El controvertido influencer y youtuber fue arrestado el pasado 4 de abril por presuntamente agredir físicamente a una mujer identificada como Edith 'N', en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México. Ahora, revelaciones sobre la estrategia de la Fiscalía y testimonios de la víctima arrojan luz sobre el caso.

En la primera audiencia del proceso, la jueza de control del Poder Judicial del Estado de México encontró suficientes elementos para vincular a proceso al famoso, a pesar de los esfuerzos de su equipo legal por acreditar el caso como lesiones y no tentativa de feminicidio.

Recientemente, la mujer agredida concedió una entrevista a un canal de YouTube donde compartió información inédita sobre la detención de Rodolfo 'N', la participación de su pareja, Melanie Lattanzi, en el incidente, y la estrategia que ha trazado la Fiscalía del Estado de México para buscar una condena de 40 años de prisión.

Según el testimonio de Edith 'N', cuando presentó su denuncia, la Fiscalía encontró elementos para acreditar el caso como tentativa de feminicidio y tomó medidas para proteger la investigación, incluyendo la retención de dos videos que no fueron difundidos para evitar que Rodolfo 'N' huyera del país.

Cuando yo levanto mi denuncia, yo llego con dos videos, uno me lo dio una señora con un carro gris, fue la que lo paró (...) Le pedí a la Fiscalía que me proporcionaran el video del C4 y me decían que no porque era parte de lo que iban a integrar como pruebas, yo les decía que los quería hacer virales”.