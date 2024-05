Ciudad Obregón: Incendio por subestación de la CFE causa pánico y moviliza a los Bomberos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada de hoy, martes 21 de mayo de 2024, en la colonia Casa Blanca, en la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara un incendio en las cercanías de la subestación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A la brevedad se hicieron presentes en el sitio elementos del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, cerca de las 00:40 horas, tiempo local, a un costado de la subestación de electricidad, por la calle de Kino, entre las vialidades 200 y la Justo Sierra, en la colonia ya mencionada, de Ciudad Obregón. Vecinos del sector, mediante el Servicio de Emergencias 911, reportaron que de un punto salía un intenso humo.

Debido a que temían que la subestación estuviera en peligro, optaron por hacer el reporte. Rápidamente llegaron a la escena elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Tras confirmar el incendio de maleza en la zona, pidieron apoyo a los Bomberos cajemenses, quienes con una máquina extintora lograron apagar las llamas antes de que se propagaran.

Como este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce quién o quiénes serían los responsables del incendio, ya que el Informe Policial Homologado (IPH) de las autoridades no menciona detenidos por este evento; tampoco se habla de daños graves causados por las llamas en dicha zona.

Presunta balacera causa pánico entre los vecinos

Casi al mismo tiempo que ocurrió el incendio, mediante redes sociales, habitantes de la colonia Villa Bonita, en la comisaría Esperanza de Cajeme, reportaron una balacera, sin embargo, se desconoce si dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. De momento, no se tiene reporte sobre si oficiales se movilizaron por una agresión armada o bien, todo quedó en una especulación.

