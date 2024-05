Madre de Kimberly Kasumi habla sobre los últimos momentos de su hija tras su feminicidio

Torreón, Coahuila. - Lorena Sánchez, madre de Kimberly Kasumi ‘N’, quien lamentablemente falleció tras ser atacada con fuego por su pareja, compartió detalles conmovedores sobre los últimos mensajes que intercambió con su hija en una entrevista reciente.

Kimberly, que tenía 19 años de edad, había conocido a su agresor tres días antes del ataque. Lorena explicó que nadie de la familia había visto al hombre, quien tenía 34 años. A pesar del corto tiempo que llevaban conociéndose, el trágico evento ocurrió de manera inesperada y brutal.

Kimberly llegó al hospital consciente y pudo dar detalles de sus familiares y del agresor", comentó Lorena. Fue una trabajadora social del Hospital General de Torreón quien notificó a Lorena sobre el fallecimiento de su hija. "Yo ya no la alcancé a ver. Aquí mi hija prácticamente estaba sola; yo vivía en Lerdo y sus hermanos en Saltillo. Hace unos días me había mandado un mensaje y yo iba a ir por ella. Mi hija no se merecía morir de esa manera", expresó la mujer entre lágrimas.