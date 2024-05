Por evitar asalto, Alan le dispara a su medio hermano en la alcaldía de Xochimilco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los delitos más comunes son el robo a casa habitación, el cual suele ocurrir cuando los habitantes no se encuentran dentro del hogar, lo que permite que los asaltantes puedan esculcar a placer la vivienda en cuestión; sin embargo, existen ocasiones fuera de lo común en la que los amantes de lo ajeno se aventuran a ingresar al domicilio aún con personas en su interior. Frecuentemente estos hechos resultan traumáticos o en tragedia para los dueños del inmueble.

Un ejemplo de ello ocurrió durante la madrugada del pasado martes, 21 de mayo, cuando cuatro ladrones ingresaron a una casa ubicada en la comunidad de Cristo Rey, en la alcaldía Xochimilco; sin embargo, no contaron con que el habitante de la vivienda, conocido como Alan ‘N’, de 40 años, tenía un arma, por lo que, cuando se percató de que tenía invitados no deseados en su casa, no dudó en sacar su pistola y abrir fuego en contra de ellos.

Alan le dispara a Aldo de manera accidental; quería defender su casa

Fue en ese momento, cuando la Alan cometió un severo error y es que, una de sus balas terminó por asestar en el rostro de su medio hermano, de 25 años, un masculino identificado como Aldo. Al notar lo ocurrido, el defensor de la vivienda detuvo rápidamente su ataque e intentó auxiliar al joven, quien cayo muerto dado a la severidad de su herida. Por su parte, los ladrones salieron disparados de la casa, aunque lograron identificar a uno de ellos.

Según información brindada por la policía, los padres de Alan y Aldo se dedican a administrar un salón de fiestas, que es de su propiedad, y gracias a las grabaciones de una cámara de seguridad que se encontraba fuera de la vivienda, pudieron notar que uno de los asaltantes era u trabajador del salón de fiestas, por lo que ya se le estaría buscando. En tanto, agentes de la policía del sector de Tepepan acudieron hasta el lugar de los hechos para investigar lo ocurrido.

Los familiares de Aldo no se rindieron e intentaron llevarlo a un hospital, donde determinaron que ya no tenía signos vitales, por lo que no tuvieron mayor remedio que certificar su muerte. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce la identidad de los otros tres asaltantes, pero se espera que pronto puedan ser identificados gracias al tipo de vestimenta que llevaban al momento de realizar el asalto.

