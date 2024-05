Secuestran a candidato en Aguascalientes; lo amenazaron para que "dejara de hablar"

Comparta este artículo

Tepezalá, Aguascalientes.- El candidato político que aspira a la diputación local en el municipio de Tepezalá en Aguascalientes, Fermín Franco, compartió con medios de comunicación la desagradable experiencia que vivió el pasado 15 de mayo, cuando fue secuestrado y amenazado.

De acuerdo con el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el conducía por la demarcación cuando lo interceptaron dos camionetas. Dos hombres abrieron las puertas de su automóvil y se subieron a él. Le indicaron que continuara manejando y durante su recorrido, el aspirante a un escaño se percató de que las dos camionetas lo iban siguiendo.

Su equipo se dio cuenta de que algo andaba mal gracias a que cada noche, él solía reunirse con ellos para conversar acerca de la estrategia política. Luego de un par de minutos, su gente se alarmó ante la ausencia de Franco, sobre todo porque no había avisado antes que faltaría. Para saber por qué no había acudido a la cita de todos los días, le llamaron por teléfono. Sin embargo, él no respondía.

El representante de Morena explicó que mientras se encontraba con sus captores su celular comenzó a sonar. Fue entonces cuando le dijeron que podía irse, siempre y cuando cumpliera con una condición. Le exigieron que dejara de hablar acerca de una persona. Después lo acompañaron hasta el punto donde lo habían detenido y lo dejaron libre.

Lo que pasa es que en la noche hacemos siempre una reunión con el equipo y no llegaba, no llegaba, no llegaba, entonces me empezaron a llamar al celular. (...) Fue cuando (los agresores) dijeron que ya podía irme y me acompañaron hasta la carretera donde me habían interceptado".

Fermín relató que lo privaron de su libertad durante cinco horas, aproximadamente. Durante su estancia con los hombres desconocidos, reconoció que en ningún momento lo agredieron, pero que sí fueron muy claros al exigirle que dejara de mencionar un nombre en sus discursos. Si bien no le prohibieron que continuara en la contienda electoral, lo exhortaron a detener sus acusaciones en contra de una persona, a quien Franco ha señalado en repetidas ocasiones desde hace ocho meses por actos de corrupción.

Nada más que no hablara, que hiciera campaña limpia, que no dijera nada en contra de una persona (...) (cuestionaron) que qué tenía en contra de ella o qué me había hecho. Entonces el tema es ese".

La familia del candidato está preocupada por este suceso, por lo cual opinaron que lo mejor sería que abandonara su campaña. Pero él dijo que faltando tan poco tiempo para las votaciones, ha optado por continuar hasta el final. No obstante, sí reforzará las medidas de seguridad para protegerse. En este sentido, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y pedirá el apoyo de la Guardia Nacional.

Fuente: Tribuna Sonora