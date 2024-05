(VIDEO) Arrancones salen mal y camioneta mata a un niño de 6 años en Tamaulipas

Comparta este artículo

Miramar, Tamaulipas.- Los accidentes ocurren en apenas un instante y pueden tener consecuencias catastróficas, como lo que pasó a un niño que perdió la vida en un evento de arrancones de camionetas 4X4. No es la primera vez que este tipo de eventos dejan tragedias a su paso. En los primeros días de este mes se reportó un incidente derivado de competencias de velocidad entre tractocamiones, en el municipio de Epazoyucan, estado de Hidalgo, donde fallecieron tres personas al ser atropelladas y cinco más resultaron heridas de gravedad.

Algo similar ocurrió en playa Miramar, en Tamaulipas, el pasado domingo 19 de mayo, cuando el público se dio cita para pasar una tarde de diversión viendo los famosos arrancones. Sin embargo, esta actividad tuvo un desenlace lamentable, con un saldo de un muerto y cinco lesionados. Todo transcurría como de costumbre, las camionetas esperaban en la línea de salida, mientras que la gente observaba atenta detrás de unas vallas blancas. En cuando se da la señal de inicio, las unidades comienzan su recorrido, pero una de ellas pierde el control y se desvió hacia la multitud.

En redes sociales circulan varios videos que captaron lo sucedido desde distintos ángulos. En el se percibe a una camioneta roja dejando a su paso una nube de tierra; enseguida, se desvía hacia donde estaba aglomerada la gente. El vehículo arrasó con todo a su paso, sombrillas, la franja metálica e incluso los cuerpos de los asistentes fueron golpeados por la camioneta 4X4.

Ha llamado la atención que por este hecho aún no hay ninguna persona detenida, según Jorge Cuellar Montoya, titular de la Vocería de Seguridad Tamaulipas. No obstante, aseguró que agentes trabajan en la carpeta de investigación para poder esclarecer la situación. También mencionó que el evento -que fue promocionado mediante redes sociales y cobraba 100 pesos por entrada para adultos y 60 pesos para público infantil- no contaba con permiso estatal, solo tenía respaldo municipal.

Acerca de la víctima fatal se ha notificado que era un niño de seis años. Por otra parte, quienes sufrieron heridas fueron canalizados a diferentes hospitales, donde reciben atención médica y su estado de salud ha evolucionado de manera satisfactoria. Hasta el momento, la empresa que organizó los arrancones no se ha acercado a la familia del menor, ni de los lesionados para ofrecer algún tipo de compensación.

El evento cobraba entradas de 100 y 60 pesos

Fuente: Tribuna Sonora