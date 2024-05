Capturan a 'El Rojo', implicado en asesinato de Hipólito Mora; su hermano se pronuncia

Michoacán.- En un operativo realizado por agentes ministeriales y de investigación en un camino de terracería en Pinzándaro, municipio de Buenavista, Michoacán, fue detenido Rogelio del Ángel Martínez, alias 'El Rojo', presunto implicado en el asesinato del exlíder de las autodefensas, Hipólito Mora Chávez. Guadalupe Mora, hermano de la víctima, expresó su alivio y agradecimiento por la detención de 'El Rojo':

Les agradezco mucho a todos ellos, de que sí estén trabajando, ahora sí ya me están haciendo justicia, no nomás a mí sino a toda la familia Mora. Me dio mucho gusto cuando me dieron la noticia y pues ojalá sigan cayendo los demás que hacen falta, declaró en entrevista telefónica