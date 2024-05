Muere padre e hijo de 11 años en evento MC; iban para escuchar música de Bronco

Comparta este artículo

Nuevo León, Monterrey.- Una noche caótica se vivió ayer, 23 de mayo 2024, luego de que el templete donde se celebraba un evento político del partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Monterrey, se desplomara tras intensas ráfagas de viento. Videos que circulan en redes sociales mostró como de un momento a otro el escenario comenzó a ceder ante las inclemencias del tiempo. Finalmente, pantallas y los fierros terminaron por derrumbarse, dejando a decenas de personas bajo los escombros.

Si bien en un inicio sólo se hablaba de personas heridas, minutos más tarde se confirmó la lamentable noticia de que también había víctimas fatales. Hasta el momento, autoridades contabilizan nueve muertos y 121 heridos, ocho de los cuales requirieron cirugía y permanecen en observación como casos delicados, puesto que sufrieron severos golpes en el tórax y cráneo. Por otra parte, 94 individuos ya se encuentran en sus casas después de que se les trató las lesiones leves.

Acerca de los fallecidos, trascendió el caso de una familia que perdió a dos de sus familiares anoche. Se trata de un padre y su hijo de 11 años que habían asistido al encuentro para escuchar al grupo musical Bronco, según informó Alejandra Gámez Escalera, también hija del difunto.

Según narró a medios de comunicación, la última vez que supo de su papá fue alrededor de las 18:30 horas. Sin embargo, una hora y media más tarde, trabajadores de Protección Civil le enviaron mensajes de WhatsApp desde el celular del señor Alejandro Gámez Sandoval de 48 años para notificarle que él se encontraba muy grave y que lo trasladarían a una clínica.

Ahorita no nos han dado más información y estamos esperando para poder agilizar los trámites para los cuerpos y lo siga".

La fémina contó que sus familiares no acudieron al evento para apoyar a MC, sino para disfrutar de la presentación de Bronco que formaba parte del itinerario. Sin embargo, lo que prometía ser un momento de diversión, terminó en tragedia. La caída del templete le ocasionó al cuadragenario un fuerte golpe en la cabeza, pero que "prácticamente no podía respirar". De inmediato se dirigió al Hospital Universitario, donde internaron a su media hermano y al masculino, pero al llegar el personal médico le notificó que él ya había fallecido.

Ante la desgracia, Gámez Escalera dijo que había sido un accidente y que por tanto no culpaba a nadie de la muerte de sus seres queridos. Mencionó que no fue "algo planeado", puesto que si alguien hubiera sabido lo que ocurriría, "no hubieran asistido al evento".

Fue algo natural, no fue algo planeado, se salió totalmente de las manos, y no era como que estábamos previstos a que iba a pasar, y creo que si cualquier persona hubiera sabido que iba pasar algo de esta magnitud no hubieran asistido al evento, no puedo ponerme a echar culpas, porque ni siquiera sabíamos que esto iba pasar".

Fuente: Tribuna Sonora