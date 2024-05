Aparatoso accidente carretero al norte de Ciudad Obregón deja varias víctimas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un intenso operativo en una carretera al norte de la cabecera municipal de Cajeme luego de que se reportara un fuerte choque: un automóvil particular no tuvo precaución y fue impactado por un tráiler. Este siniestro dejó un saldo de tres heridos, incluyendo un prensado; todos fueron llevados a un nosocomio en Ciudad Obregón.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer, jueves 23 de mayo de 2024, cerca de las 20:30 horas, tiempo local, en la Carretera Federal México 15, al norte de Ciudad Obregón, justo en la entrada de la colonia Villa Bonita, de la comisaría Esperanza. Sobre dicha vialidad, de sur a norte, iba circulando un vehículo sedán de la marca Nissan, línea Versa, modelo reciente.

No obstante, cuando el conductor de esta unidad intentó dar vuelta para ingresar a la Villa Bonita, presuntamente no tuvo las precauciones necesarias, por lo que fue impactado por un automóvil de carga pesada que también iba de norte a sur. El choque fue tanto que el vehículo particular salió arrojado cerca de 10 metros. Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Guardia Nacional (GN) y paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe). En un inicio, se dijo que el accidente dejó solo tres víctimas con lesiones, sin embargo, después se reveló que una de estas quedó prensada. Los socorristas se movilizaron y rescataron a esta persona, para luego trasladarla a un nosocomio de Ciudad Obregón.

Los otros dos heridos también fueron llevados al hospital. En tanto, la zona del accidente quedó acordonada por elementos de la Guardia Nacional para que los restos del vehículo destrozado fueran retirados por las autoridades. Durante varios minutos la circulación se vio afectada por el siniestro, sin embargo, una vez retirado el carro chocado la carretera funcionó con normalidad.

Fuente: Tribuna