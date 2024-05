'The Economist' acusa mayor poder de cárteles mexicanos; culpa a la 4T

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Numerosos periodistas han cuestionado la administración de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con sus observaciones, la presencia de grupos inscritos al crimen organizado ha registrado un aumento durante el sexenio en curso. Señalan como responsable a la marcada tendencia a la corrupción por parte de los funcionarios, sobre todo en entidades como Guerrero, Zacatecas y Michoacán.

Por otra parte, el medio The Economist han sentenciado al Gobierno de AMLO como el más mortífero. Durante los seis años de mandato se han registrado 180 mil asesinatos. Aunque también reconocen que el periodo ligado a Felipe Calderón fue uno de los más 'sangrientos', luego de que le declarara 'guerra contra las drogas' en 2006. Con base en datos de Expansión Política, en el periodo calderonista murieron alrededor de 120 mil personas.

El enfoque 'abrazos no balazos' ha sido vital para el recrudecimiento de la delincuencia

El análisis de The Economist responsabiliza a varios enfoques como contribuyentes del recrudecimiento de la delincuencia, tal como el apoyo a las Fuerzas Armadas, su política 'abrazos, no balazos' y el encumbramiento de la pobreza. Bajo esta línea, el periódico urge a reconfigurar la estrategia de seguridad, dado que la actual no ha dado buenos resultados. En este sentido, advierte que si Morena vuelve a ocupar la silla presidencial, habrá que hacer modificaciones considerables. De lo contrario, se corre "el riesgo de una inseguridad aún mayor".

Sobre las elecciones pronosticaron las elecciones más violentas. Desde su perspectiva, las pandillas "dan forma a las elecciones matando a candidatos que consideran hostiles", lo cual podría hacerse más evidente el próximo 2 de junio, arruinando de esta manera la democracia.

La publicación data del 22 de mayo y en ella asegura que las organizaciones delincuenciales se han expandido su control en el tráfico de drogas y migrantes. Como ejemplo pone a Chiapas, un estado golpeado por el crimen que se favorece por la pobreza (ya que pueden conseguir mano de obra barata) y la ubicación geográfica de éste. Del último factor, mencionó que al estar en frontera con Guatemala se facilita el tráfico de drogas procedentes de América del Sur hacia México y Estados Unidos. Por otra parte, su vasta condición selvática brinda escondites y rutas que dificultan la detección por parte de las autoridades.

Fuente: Tribuna Sonora