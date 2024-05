Sicarios emboscan y ejecutan a dos policías en Tlalnepantla, Estado de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La ola de violencia continúa en calles del Estado de México, ahora tocó el turno del municipio de Tlalnepantla. De acuerdo con la información compartida por las propias autoridades de la zona, dos elementos de policía fueron ejecutados a balazos por sicarios armados en las inmediaciones de la carretera lago de Guadalupe, en la Colonia Providencia. Se señaló que ya se comenzaron con las investigaciones correspondientes, pero hasta el momento todavía no hay detenidos.

De acuerdo con el comunicado compartido por el propio municipio de Tlalnepantla, se informó que la madrugada de este sábado 25 de mayo, dos policías fueron ultimados en la carretera mencionada, se detalló que ambos realizaban patrullajes de rutina cuando se percataron de algo inusual sobre la carretera. Momento en el cual fueron emboscados por los sicarios, quienes los ejecutaron a balazos, las autoridades lamentan la pérdida de estos dos policías.

Se explicó que la Comisaría General de Seguridad Pública, ya colabora con los 3 niveles de gobierno a través de las mesas de coordinación para la construcción de paz, es con ello que ya iniciaron las investigaciones de las cuales ya se encarga la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para dar con el paradero de los responsables de lo que se calificó como un artero homicidio. Ahora, el Ministerio Público apoyará a la familia de estos 2 elementos de policías con todo lo que sea necesario, así como con el pago de los servicios funerarios.

Policías asesinados en Tlalnepantla, foto: especial

Las autoridades de Tlalnepantla pidieron a la población y a los políticos no utilizar estos hechos para desviar la atención de las investigaciones o hacer mal uso de la información que pueda tergiversar las indagatorias. Finalmente, el Gobierno de Tlalnepantla reiteró que no permitirá que este homicidio. Quede impune y no cesará esfuerzos hasta llevar a los tribunales a los responsables. Se trata de otro ataque directo en contra de las autoridades en el Estado de México, que al parecer también quedará impune.

Hoy el Estado de México se ha convertido en un foco rojo de la delincuencia en los últimos años, debido al aumento de los grupos criminales, sobre todo en los municipios de Naucalpan, Cuautitlán y Tlalnepantla, ya que este último tiene límites con la Ciudad de México. Que se utiliza como paso de droga. Asimismo, la zona del lago de Guadalupe es lejana a la población, por lo que los delincuentes suelen utilizarla para realizar sus operaciones.

