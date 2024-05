Muere en accidente madre buscadora y líder del colectivo 'Madres Rastreadoras'

Tlaquepaque, Jalisco. – Araceli Hernández Márquez, de 51 años, conocida por su incansable labor en la búsqueda de personas desaparecidas, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en la colonia Santa María Tequepexpan. Hernández, líder del colectivo Madres Rastreadoras de Corazones Guadalajara, dedicó sus últimos años a la búsqueda de sus dos hijos desaparecidos.

El accidente ocurrió en la madrugada del sábado 25 de mayo en las inmediaciones de Periférico Manuel Gómez Morín y avenida Colón. Araceli se encontraba realizando maniobras con una pipa estacionada, cuando una camioneta Jeep blanca, con placas de Jalisco, la impactó, prensándola contra la pipa. La noticia de su fallecimiento se confirmó la noche del mismo día, dejando a la comunidad de buscadores en profundo luto.

Araceli Hernández era una madre buscadora, miembro activo y líder del colectivo Madres Rastreadoras de Corazones Guadalajara. Su lucha comenzó tras la desaparición de sus hijos Vanessa y Manuel Alejandro en agosto de 2019. Vanessa fue secuestrada el 27 de agosto en la terminal de la ruta 52B, y dos días después, Manuel Alejandro fue llevado a la fuerza en la colonia Nueva Santa María.

Yo no he perdido la esperanza de encontrarlos como Dios me los quiera entregar, vivos o muertos. Hoy siento que mi corazón está fuera de control, que hoy sí son mis hijos. Aquí estamos con ganas de encontrarlos. Es una pena de verdad que no se la deseo a nadie, expresó Araceli en una entrevista con EL OCCIDENTAL en noviembre de 2021, mientras realizaba labores de búsqueda en una fosa común