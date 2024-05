Mañana violenta en Ciudad Obregón: Agresión armada en la vía pública deja tres víctimas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un intenso operativo en inmediaciones de la colonia Pioneros, al norte de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que, a tempranas horas, se reportara una agresión armada: un grupo de sujetos abrió fuego contra tres personas, a las que hirió gravemente. Las autoridades de la región no han confirmado detenidos tras el tiroteo.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Agresión armada en Ciudad Obregón deja tres víctimas. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 27 de mayo de 2024, alrededor de las 08:00 horas, tiempo local, en la entrada de una vivienda que se ubica en la calle Héctor H. Meza, entre Roberto Félix Pérez y Germán Pablos Márquez, en la colonia ya mencionada, al norte de Ciudad Obregón. Se detalló que un comando armado interceptó a las víctimas y, sin mediar palabra con ellos, comenzó a dispararles en repetidas ocasiones.

Una vez concretada la agresión, los presuntos sicarios, de identidad desconocida, huyeron a toda velocidad para así no ser alcanzados por las autoridades. Testigos que escucharon las fuertes detonaciones de arma de fuego denunciaron los hechos a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

También llegaron a la escena elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Guardia Nacional. Vecinos del sector señalaron que esta agresión dejó tres víctimas baleadas, sin embargo, fueron llevadas a un nosocomio de Ciudad Obregón en un vehículo particular. Información extraoficial señaló que uno de los agredidos estaba herido de gravedad, no obstante, este dato no ha sido confirmado.

La zona de la agresión quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencia balística, misma que será integrada a una carpeta de investigación. Se dijo que una persona que estaría relacionada con el crimen fue detenida en el lugar y llevada al Ministerio Público, aunque la detención no ha sido confirmada.

Fuente: Tribuna