Macabro hallazgo en Iztapalapa: Al interior de una vivienda, localizan a persona sin vida

Ciudad de México.- La noche del pasado lunes 27 de mayo de 2024, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) se movilizaron en inmediaciones de la colonia Constitución de 1917, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que fuera localizado el cuerpo de una persona sin vida. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce si se trata de una víctima de homicidio o bien, este individuo pereció de forma natural.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la noche de ayer, lunes 27 de mayo, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en una vivienda que se ubica en la colonia ya mencionada, cerca de la estación de metro homónima de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STM), a escasos metros del Anillo Periférico.

Hallan cuerpo sin vida en Iztapalapa. Foto: Internet/Ilustrativa

Se detalló que, mediante el Servicio de Emergencias 911, se reportó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) sobre un aroma putrefacto que provenía de una vivienda. A la brevedad se hicieron presentes agentes de la Policía capitalina, quienes revisaron el domicilio en cuestión y confirmaron que en su interior yacía una persona sin vida; por tanto, la zona quedó acordonada.

Se solicitó apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, para que revisaran si la persona que estaba tirada aún tenía signos vitales; no obstante, confirmaron su muerte. El perímetro fue delimitado y entregado a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para la realización de las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

A la fecha de publicación de esta nota, la persona hallada sin vida al interior de la vivienda en Iztapalapa aún no ha sido identificada, sin embargo, se continúan las investigaciones para saber qué ocurrió. Asimismo, las autoridades de la Ciudad de México no han confirmado si se trató de un homicidio o de una muerte natural, pues no compartieron si el ahora occiso presentaba signos de violencia o de tortura.

Las pesquisas sobre este caso estarán a cargo de la Fiscalía de la capital.

Fuente: Tribuna