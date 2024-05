Elecciones 2024: ¡Alerta! Por violencia, INE no instalará 96 casillas en 6 estados de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo domingo 2 de junio se realizarán las Elecciones 2024, las cuales según el Instituto Nacional Electoral (INE), serán las más grandes en la historia de México. Lamentablemente, debido al gran número de agresiones armadas, homicidios y hasta secuestros en contra de aspirantes, equipos de trabajo, líderes de partidos y familiares de políticos, también serán recordadas como las más violentas, hasta ahora.

La violencia ha sido tal que incluso, por estrategia de seguridad, el órgano electoral ha optado por no instalar 96 casillas en seis entidades de la República Mexicana. Información compartida por El Universal y López-Dóriga Digital (medio del periodista homónimo) señala las entidades afectadas por este tema serán Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y Ciudad de México (CDMX).

No instalarán casillas en seis entidades por inseguridad. Foto: Internet

Los medios ya citados comentan que la Comisión de Capacitación y Organización Electoral analiza canalizar a los 57 mil 552 electores que no podrán votar en sus casillas, a casillas básicas o especiales en otros distritos, a fin de que la población pueda ejercer su derecho al voto el próximo domingo, donde se decidirán presidentes municipales, diputados, senadores y al o la nueva presidenta de México.

En tanto, el INE informó que la decisión de no instalar casillas en el estado de Michoacán, gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, se tomó por la situación de violencia que vive esa zona, toda vez que integrantes de la Mesa Directiva de Casilla presentaron su renuncia. En tanto, en otra sección chica, que contaría con menos de 100 electores, presuntos criminales amenazaron a supervisoras electorales y capacitadoras asistentes del INE, por lo que se declinó la participación.

Asimismo, en esta omisión de casillas influyen temas relacionados con los usos y costumbres de las comunidades; por ejemplo, en Jarácuaro, integrantes de la comunidad se opusieron a la instalación de casillas y aunque hubo diálogo, no se pudo llegar a un acuerdo. En tanto que, en la capital mexicana, autoridades militares no dieron permiso para instalar una casilla en el Campo Militar No. 1.

