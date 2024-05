Ciudad Obregón: Fuerte incendio se expande y daña vivienda con habitantes dentro

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo siniestro provocó que las autoridades activaran el Código Rojo en el municipio de Cajeme. La tarde del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora se movilizaron en inmediaciones de la colonia Bosques del Náinari, en la cabecera municipal, luego de que se reportara un voraz incendio, el cual se expandió y alcanzó el exterior de una vivienda con habitantes dentro.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la tarde de ayer, miércoles 29 de mayo de 2024, alrededor de las 15:00 horas, tiempo local, en un terreno que se ubica en la calle Roma, entre las vialidades Mónaco y Privada Roma, en la colonia ya mencionada de Ciudad Obregón. Vecinos del sector se percataron de que un baldío de la zona comenzó a arder en llamas.

Incendio en Cajeme moviliza a los Bomberos. Foto: Internet/Ilustrativa

En un momento, el fuego se propagó rápidamente hasta llegar a una casa contigua, en la que estaban dentro sus residentes. Las llamas afectaron el porche de la vivienda, al mismo tiempo que los habitantes salieron corriendo para ponerse a salvo. Testigos del fuerte incendio dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme.

También llegaron a la escena elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y del heroico cuerpo de Bomberos de Cajeme, quienes actuaron rápidamente con ayuda de sus máquinas extintoras para frenar el fuego. Los resultados fueron positivos y los también llamados 'apaga-fuegos' lograron terminar con el incendio. Se detalló que las llamas no llegaron al interior de la casa, y los moradores pudieron salir sin sufrir lesiones.

Como no se reportaron heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, aunque sí estuvo presente una ambulancia. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce cómo fue que surgió el incendio, no obstante, versiones señalan que pudo surgir por una colilla de cigarro que fue tirada en el terreno baldío, donde había algunos desechos y más basura inflamable.

