Guaymense es premiado en Italia por fotografía del estero 'El Soldado' de San Carlos

Guaymas, Sonora.- El guaymense Guillermo Soberón Tirado fue distinguido entre los cinco ganadores del certamen promovido por la institución italiana 'Siena Awards', mediante convocatoria abierta a fotógrafos de todo el mundo, para tomar parte del concurso 'Drone Photo Awards 2024'.

Fue un concurso de fotografía al cual acudió el fotógrafo independiente local, quien en la región ha logrado sus mejores imágenes, pero en breve estará haciendo su labor en Arizona, donde dará a conocer su obra completa.

Su obra fotográfica premiada, es una imagen de pelícanos blancos captada en el litoral guaymense en la zona del estero del Soldado en San Carlos, pero resaltada con técnicas que despliegan un mensaje impresionante sobre la biología regional. Los cinco finalistas estarán presentes en el evento de premiación, donde se dará a conocer el mejor de los cinco trabajos.

Soberón Tirado fue contactado para confirmarlo como "nuestro invitado especial a la Ceremonia de Premiación", en el Teatro dei Rinnovati de la ciudad italiana que es capital de la provincia homónima, en la región de la Toscana, cuyo centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995.

La foto es parte de la selección que se presentará en la exposición 'Above Us Only Sky' en el Museo de Historia Natural de Siena dei Fisiocritici, con lo cual el estero de ‘El Soldado’, una reserva natural en Guaymas elevará su presencia en el mundo como un sitio de preservación que los guaymenses cuidan con gran respeto a la naturaleza.

Cabe destacar que tras la votación del jurado del trabajo 'pelicanos blancos', presentado al 'Drone Photo Awards 2024', fue seleccionado como uno de los cinco de los nominados que serán honrados en la ceremonia de entrega de premios en Siena, el 28 de septiembre de 2024.

