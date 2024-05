Estudiantes golpean e intentan abusar de niña en primaria de Sonora: Víctima grabó VIDEO

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La población de la capital sonorense está en shock, pues comenzó a circular en redes sociales una alarmante denuncia: una madre de familia acusó a seis niños, todos estudiantes de una escuela primaria de la capital, de golpear e intentar abusar sexualmente de su hija, alumna del mismo plantel. La mamá de la víctima hizo un llamado a las autoridades para atender este triste y fuerte caso.

De acuerdo con la denuncia que ya se viralizó en varias páginas de Meta (Facebook), los hechos ocurrieron el día de ayer, jueves 30 de mayo de 2024, en la escuela primaria 'Alicia Muñoz', la cual se ubica en la calle Cabo San Pedro en la colonia Sahuaro Fonapo, de la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora. La madre de la víctima comentó que su hija, llorando, le platicó que seis niños de su clase la golpearon.

Asimismo, que presuntamente estos habrían intentado abusar de ella, ya que le bajaron el cierre de los pantalones en repetidas ocasiones. La menor de edad, estudiante de ese plantel, logró grabar la agresión sexual en un video, el cual le mostró a su maestra. Luego de esto, la menor fue presentada ante el director del plantel, quien le pidió borrar toda la evidencia, ya que podrían meter a los docentes a la cárcel.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce si, de manera forma, la madre de la víctima presentó una denuncia ante el Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). No obstante, en la publicación, hace un llamado para que el Gobierno de Alfonso Durazo Montaño, así como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiguen los hechos.

Por su parte, la Escuela Primaria 'Alicia Muñoz' no ha emitido un comunicado sobre los hechos. En este sentido, la mamá de la menor agredida pide que se capaciten a los docentes ante este tipo de situaciones pues, declara, no es posible que su principal solución haya sido querer ocultar los hechos para que ninguna autoridad resultara afectada. No se han compartido más detalles sobre este crimen.

