Grupo armado secuestra a dos colaboradores del candidato Óscar Quevedo en Chiapas

Juárez, Chiapas.- La violencia en las elecciones de México 2024 sigue brotando, y en Chiapas, el candidato Óscar Alejandro Quevedo Herrero sufrió el secuestro de dos de sus colaboradores de campaña. Este suceso ocurrió alrededor del mediodía de este viernes 31 de mayo en la casa que sirve como oficina de campaña del candidato del partido local Chiapas Unido, quien aspira a la alcaldía del municipio de Juárez.

Los primeros reportes indican que Quevedo Herrero no se encontraba en el lugar al momento del ataque, ya que había salido poco antes del mediodía para atender otros asuntos relacionados con las elecciones del próximo domingo, 2 de junio. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que se ha iniciado una investigación por estos hechos en los que no se solicitó rescate, lo que significa que legalmente no fue un secuestro.

El Ministerio Público local precisó que las dos personas privadas de su libertad fueron golpeadas y luego abandonadas en un lugar conocido como Cuatro Caminos. Se espera que la Fiscalía de Chiapas proporcione más detalles posteriormente, ya que aseguró que ofrecería información más completa sobre el caso en un comunicado oficial.

Se especula que el 'levantón' de dos personas del equipo de trabajo de Óscar Alejandro Quevedo, tendría como objetivo "amedrentar a la gente" para que no salgan a votar por el candidato de Chiapas Unido en estas elecciones, según expresó uno de sus simpatizantes. Esto ocurre el mismo día en que las autoridades de Chiapas comenzaron las investigaciones pertinentes por los hechos sucedidos en el municipio de Totolapa, donde varios individuos robaron y quemaron boletas electorales.

La mañana de este 31 de mayo, al momento que las boletas electorales eran trasladadas por personal de la Policía Estatal Preventiva, estos fueron detenidos por un grupo. Estas personas, haciendo uso de la violencia sustrajeron la papelería electoral que era trasladada a la ranchería Guadalupe del municipio de Totolapa, realizando su quema. Por estos hechos la Fiscalía General del Estado dará continuidad a las investigaciones con el propósito de fincar responsabilidades.

Fuente: Tribuna