Sonora: Fuego cruzado entre sicarios y autoridades termina con dos víctimas y un detenido

San Luis Río Colorado, Sonora.- La tarde del pasado jueves se reportó un fuerte enfrentamiento entre presuntos sicarios, miembros de un grupo del crimen organizado, y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en el norte del estado de Sonora. En este fuego cruzado, el cual habría durado varios minutos, dos oficiales del Gobierno Federal resultaron lesionados; asimismo, se reportó la detención de un presunto sicario armado.

Los primeros reportes señalan que la balacera se desató cerca de las 14:00 horas, tiempo local, en la zona rural del ejido Luis B. Sanchez, en los límites del municipio de San Luis Río Colorado (del estado de Sonora) y de Mexicali (Baja California). Ahí agentes de la Sedena, en coordinación con oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de Marina (Semar) realizaban un recorrido de prevención y vigilancia.

Tras el enfrentamiento, autoridades decomisaron armas. Fuente: Facebook

En un momento, los oficiales se encontraron de frente con un convoy de sujetos armados, los cuales se desplazaban en esa zona a bordo de tres camionetas blindadas tipo pick up. Ante esto, los presuntos sicarios comenzaron a disparar contra las autoridades para poder darse a la fuga; no obstante, esto no fue posible pues comenzó un enfrentamiento que se extendió hasta la carretera Federal, a la altura del kilómetro 57.

Los presuntos sicarios lograron escapar, pero dejaron a uno de sus miembros abandonado; se trataría de Brayan Roberto 'N', de 18 años de edad, quien quedó en calidad de detenido; comentó ser originario de Baja California. Asimismo, se reportó que dos oficiales de la Sedena resultaron con lesiones; no obstante, fueron atendidos y llevados a un nosocomio de la región a la brevedad. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su estado de salud.

Asimismo, las autoridades decomisaron un arsenal que incluía armas largas y un fusil barret Calibre. 50, además de un centenar de municiones, y los tres pick up Ram, que se dijo contaban con reporto de robo. Todos estos elementos ya fueron entregados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR). De momento, las autoridades no han compartido más detalles sobre este violento evento.

