Candidato en Puebla es blanco de ataque armado; amenazan con darle "plomazo" en la cabeza

Puebla.- El pasado sábado por la noche, Eduardo Rivera Pérez, candidato a la gubernatura de Puebla por la alianza Mejor Rumbo (PAN, PRI y PRD), fue víctima de un violento ataque armado, el cual él mismo describió como un "acto directo". Rivera Pérez dio a conocer este incidente a través de sus plataformas de redes sociales, resaltando la presunta motivación política detrás del ataque.

A más de 12 horas del suceso, en el que al menos dos personas, supuestamente de nacionalidad colombiana, fueron detenidas según fuentes locales, Rivera Pérez se presentó ante los medios de comunicación para compartir su pesar por lo acontecido. Sin embargo, en un gesto de valentía y resolución, el candidato reafirmó su compromiso con Puebla, declarando que este incidente no lo desviaría de su camino hacia un futuro mejor para el estado.

En sus palabras dirigidas a sus oponentes, Rivera Pérez enfatizó su determinación inquebrantable: "A mis adversarios les digo que no me van a doblar, no causarán mella con estos actos cobarde. Mi ánimo y mi determinación es continuar con esta lucha por un mejor Puebla y un mejor medio para que todas nuestras familias sin excepción vivan sin miedo". El mensaje del candidato refleja su valentía y determinación ante la adversidad, desafiando a aquellos que intentaron intimidarlo con la violencia.

Este incidente ha generado una creciente preocupación por la seguridad de los candidatos políticos en Puebla, lo que ha llevado a un llamado a tomar medidas más estrictas por parte de las autoridades electorales y de seguridad para garantizar la protección de los candidatos y el proceso democrático en el estado.

El candidato relató los eventos ocurridos la noche del sábado 4 de mayo, cuando un ataque directo tuvo lugar en el fraccionamiento donde reside con su familia. En este acto violento, resultaron heridas sus vecinas, una madre y sus hijas, sufriendo lesiones graves en el rostro y el cuerpo. Según las declaraciones del candidato, sus vecinas ya han proporcionado su testimonio a las autoridades. Se ha informado que los agresores entraron a la vivienda y preguntaron por él, advirtiendo que lo recibirían con un disparo en la cabeza en cuanto llegara.

Al llegar los agresores preguntaron directamente por mi y que luego en repetidas ocasiones por el político. Y dijeron que cuando llegue lo recibiremos con un plomazo en la cabeza. Esta información y la manera en cómo se dieron los hechos es una prueba evidente de que se trato de un atentado en contra de mi persona".

Rivera Pérez destacó la importancia de la recuperación física y emocional de las afectadas, mostrando su deseo de que se recuperen pronto y vuelvan a experimentar tranquilidad. Además de su preocupación por las vecinas heridas, el candidato informó sobre el estado de su propia familia, señalando que, aunque no sufrieron lesiones físicas graves, están experimentando efectos psicológicos como resultado del traumático evento.

Fuente: Tribuna Sonora