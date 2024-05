VIDEO: Irresponsables atropellan a mujer por echar carreritas en Chalco, Estado de México

Comparta este artículo

Chalco, Estado de México.- En redes sociales se ha hecho viral. El vídeo de un presunto atropellamiento múltiple. En el municipio de Chalco, en el Estado de México, de acuerdo con la información preliminar, 2 sujetos se encontraban echando carreritas sobre la vialidad, sin embargo, no se percataron de la presencia de un par de mujeres que intentaban cruzar la calle en ese momento. Fue precisamente en ese instante cuando las atropellaron.

En el material audiovisual se observa un hombre grabando en primera persona lo sucedido. En primer plano aparece un sujeto hablando por teléfono. Pero el encargado de la grabación camina unos metros más hasta encontrarse con el cuerpo de una mujer, el cual se encontraba tendido sobre el pavimento, con las piernas cruzadas y sobre un charco de su propia sangre. De inmediato, el hombre comienza a recriminarle a uno de los presuntos responsables.

El sujeto le contestaba que no era su culpa, sino que de la mujer, ya que se había cruzado la calle y no la pudo observar, algo que no aceptó el encargado de la grabación, El cual le argumentaba que no había tenido precaución y no pensaba en lo que había hecho. En ese momento señaló el cuerpo de la mujer y le dijo “mira lo que hiciste”. En ese instante, uno de los presuntos responsables de pidió al hombre que no logra vara y señaló que la señora se había cruzado.

Mujer atropellada en Chalco, foto: especial

Otro de los que participó en el fatídico accidente vehicular llamaba por teléfono e incluso amenazó al sujeto con demandarlo por difamación, ya que, según él, no había sido responsable de los hechos. El video se compartió y se ha hecho viral de inmediato en las redes sociales, donde los usuarios aseguraban que estos hombres echaban carreritas, por lo que uno de ellos perdió el control y arrollaron a 2 mujeres que caminaban por la zona.

Asimismo, denunciaron que uno podría quedar impune ya que se trataba de un policía ministerial. Los hechos se registraron en la carretera Tlapala-Miraflores, en el municipio de Chalco, en el Estado de México. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no se ha posicionado al respecto, sin embargo, se espera que sea en las próximas horas cuando se información sobre el caso y se mencione si hubo personas detenidas.