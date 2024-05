Encuentran a hombre necrofílico abusando de un cuerpo ensangrentado en Hospital Balbuena

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un alarmante suceso ha sacudido las instalaciones del Hospital General de Balbuena en la Ciudad de México, generando gran consternación entre la población. Según lo informado por el periodista Carlos Jiménez, se ha denunciado un presunto caso de necrofilia, donde se sospecha que un individuo cometió actos inapropiados con el cuerpo de un cadáver en el recinto hospitalario.

Los primeros reportes señalan que una doctora del hospital sorprendió al individuo en el área de patología, perpetrando acciones perturbadoras contra el cuerpo de una mujer fallecida. La doctora alertó de inmediato a las autoridades competentes, sin embargo, el sospechoso logró escapar del lugar antes de ser detenido. En este contexto, el artículo 280 del Código Penal Federal establece sanciones para aquellos que cometan actos que atenten contra la dignidad y el respeto hacia los fallecidos. Quien incinere, sepulte, desintegre o destruya parcial o totalmente un cadáver o restos humanos de una persona no identificada sin la autorización correspondiente de las autoridades pertinentes en el ámbito, se enfrentará a una pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa.

De acuerdo con la información recabada, el masculino se hizo pasar por un trabajador de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México y fue así como logró ingresar al nosocomio, argumentando que necesitaba identificar un cuerpo. Sin embargo, una vez dentro, fue sorprendido mientras tocaba el cadáver ensangrentado de una mujer, al mismo tiempo que se tocaba a él mismo.

Aunque reportes no oficiales sugieren que el individuo sospechoso de necrofilia logró escapar del hospital, cubierto en sangre, las autoridades aún no han validado esta información. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México no han emitido confirmación alguna sobre los acontecimientos, ni han anunciado si disponen de grabaciones de las cámaras de seguridad que pudieran facilitar la identificación y posterior detención del sujeto.

Fuente: Tribuna Sonora