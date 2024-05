Luego de polémica por su desaparición, obispo de Chilpancingo no presentará denuncia

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos. - Salvador Rangel Mendoza, Obispo Emérito de la Diócesis de Chilpancingo- Chilapa, lanzó un comunicado a través de redes sociales donde expresó su decisión de perdonar a los sujetos que le causaron daño, asimismo dijo que no presentará ninguna denuncia por los hechos de los que ha sido víctima.

En el mismo escrito, Rangel Mendoza hizo referencia a la figura de Jesucristo, quien perdonó a quienes lo traicionaron, vendieron, juzgaron, torturaron y asesinaron, tomando esa actitud como un ejemplo para él mismo. De igual modo comentó que, tras orar, meditar y consultar con personas cercanas, decidió perdonar de todo corazón a quienes le han hecho daño y a quienes lo revictimizaron por desinformación.

También agradeció a las autoridades y a su abogado por su colaboración en el caso, así como a todas las personas que se acercaron con él y rezaron por su pronta recuperación. “Agradezco a todas las personas que se han solidarizado conmigo. Mi especial gratitud a todos aquellos que hicieron oración por mi vida y mi pronta recuperación”, dijo.

Por otro lado, el Episcopado Mexicano informó que Salvador Rangel no ha podido dar su declaración ante las autoridades debido a que se encontraba bajo los efectos de drogas que le fueron suministradas. Ramón Castro, secretario general del episcopado, declaró que el obispo aún no puede articular bien las palabras debido a esta situación. “Yo he hablado por teléfono con él, no puede articular bien las palabras”, manifestó.

No cabe duda que el caso del cura generó gran controversia, especialmente después de las declaraciones del comisionado de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros, quien señaló que Rangel ingresó voluntariamente a un hotel en compañía de un hombre. Ante esto, el obispo de la diócesis de Cuernavaca aseguró que las declaraciones de Ortiz Guarneros no eran apropiadas.

Rangel se encuentra actualmente con su familia, tratando de descansar y recuperarse, mientras se espera que pronto pueda hacer su declaración para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna