A horas de las elecciones, matan a representante de casillas del PRD en Acatepec, Guerrero

Acatepec, Guerrero. - A menos de un día de la jornada electoral del 2 de junio de 2024, Guerrero se volvió a teñir de rojo. Mariano Hansel Patricio, representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), denunció el presunto asesinato del representante general de casillas de su partido, Heladio Nayo García. De acuerdo con Patricio, el ataque también dejó a siete funcionarios heridos.

El incidente ocurrió la noche del jueves en el municipio de Acatepec. Heladio Nayo García y otros representantes del Partido de la Revolución Democrática salían de una capacitación, una de las últimas actividades previas al día de la elección, cuando fueron terriblemente atacados. “Fueron atacados y lesionados ocho representantes de casilla saliendo de la capacitación correspondiente que dio el partido. Desafortunadamente, asesinaron al representante general, de nombre Heladio Nayo García”, declaró Patricio.

Durante la tarde de ayer viernes, durante una sesión extraordinaria del instituto estatal, Patricio presentó la denuncia. Asimismo, informó que Juan Bernardino Ortega, candidato del PRD a la alcaldía de Acatepec, le pidió hacer la denuncia pública para visibilizar la violencia que se vive en la región.

Por su parte, Fabiola Matildes Gama, presidenta del IEPC, lamentó lo sucedido y enfatizó en que el organismo daría seguimiento al caso. “Quiero expresarle mi solidaridad, por supuesto, seguramente del consejo, y nuestro más sentido pésame a la familia del ciudadano Heladio”, declaró.

Las elecciones de este 2024 son las más sangrientas en la historia de México. Foto: Redes

Sin embargo, la versión oficial aún no es clara. Según el medio El Sur Acapulco, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el deceso de Nayo García, no obstante, dejó fuera que se tratara de un asesinato. La FGE informó que el representante del partido habría sufrido un accidente automovilístico la noche del 30 de mayo, cuyas heridas le provocaron la muerte poco después. Hasta las 09:00 horas de este sábado, no se lanzó ningún comunicado oficial sobre lo sucedido. El cuerpo de García fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público de Tlapa de Comonfort.

Por otra parte, familiares, amigos y vecinos de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez asesinado durante su cierre de campaña, se juntaron en el cementerio del poblado de Las Lomas para darle el último adiós. La ceremonia fúnebre, que se llevó a cabo el 31 de mayo al mediodía, contó con la protección de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de dicho estado. Los asistentes llevaron mariachi y exigieron justicia por el homicidio del candidato de la coalición entre el PRI, PAN y PRD.

El asesinato de Cabrera ocurrió alrededor de las 18:00 horas del jueves, pocos minutos antes de que subiera al templete para su último discurso antes de la veda electoral.

Fuente: Tribuna