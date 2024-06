Yesica y Adair desaparecen en Hidalgo; son hallados sin vida, uno de ellos fue calcinado

Comparta este artículo

Emiliano Zapata, Hidalgo.- El pasado 25 de mayo fueron reportados como desaparecidos, Adair y Yesica; sin embargo, con el avanzar de los días, ambos jóvenes fueron localizados sin vida en distintos lugares del municipio de Emiliano Zapata, uno de ellos con huellas de haber sido calcinado. Por el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a los culpables y deslindar responsabilidades.

La primera en ser localizada fue Yesica 'N', de 29 años, quien fue encontrada en un canal de la comunidad de José María Morelos; el segundo en ser hallado fue Adair ‘N’, cuyo cuerpo estaba en la localidad de Santa Bárbara, en un canal de riego. De acuerdo con algunos informes, la última vez que el masculino fue visto con vida fue cuando iba saliendo de La María Tequilera, luego de ello se reportó su desaparición.

Hallan dos cuerpos en puntos distintos de Hidalgo

Cabe señalar que desde que Yesica desapareció, sus amigos y familiares han organizado algunos cierres de vialidades con la finalidad de exigir su regreso a casa sana y salva, al igual que por Adair, cuyos familiares acudieron a cerrar la entrada en la Ciudad de Sahagún. Hasta el momento, las investigaciones continúan abiertas; sin embargo, existen reportes de que una persona relacionada con el crimen fue detenida por efectivos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la tarde del pasado viernes, 31 de mayo, fue localizado el cuerpo de una persona del género masculino en llamas, en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. De acuerdo con algunos informes, los hechos ocurrieron en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, sobre la avenida Francisco Gabilondo Soler, casi con esquina con Coali, sitio en el que la quema de basura resulta ser una práctica frecuente.

Según informes, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:35 horas, a plena luz de día; sin embargo, los vecinos de la zona aseguraron no haberse percatado de quién dejó el cuerpo en el lugar, puesto creyeron que, lo que se estaba quemando, no era más que un cúmulo de basura; sin embargo, esto no era así, sino por el contrario se trataba del cuerpo de un hombre. Al darse cuenta de que se trataba de una persona llamaron a las autoridades para que dieran inicio a las investigaciones.

