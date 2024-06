Detienen a menor por ataque contra Alessandra Rojo de la Vega en la CDMX

Ciudad de México.- Hay un avance en el caso del atentado contra Alessandra Rojo de la Vega, virtual alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Las autoridades detuvieron a Derek Usiel 'N', un joven de 17 años, en Tecámac, Estado de México. Derek, identificado como el conductor de la motocicleta utilizada en el ataque, es ahora el tercer detenido relacionado con este caso, junto con otros dos sospechosos que ya se encuentran en prisión en el Reclusorio Norte.

El ataque contra Alessandra Rojo de la Vega ocurrió cuando ella era candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, una de las demarcaciones más relevantes de la Ciudad de México. La agresión, que tuvo lugar el 11 de mayo, implicó disparos contra su vehículo, sin causar daños físicos graves.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y el fiscal Ulises Lara, informaron que la detención de Derek Usiel es un avance en esta investigación, ya que según las autoridades, los 3 detenidos fueron contratados por una persona aún no identificada, que, a través de redes sociales, les ofreció un pago para “darle un susto” a Alessandra Rojo de la Vega.

Derek Usiel fue arrestado en Tecámac, Estado de México, donde se había escondido tras el ataque. Su participación en el atentado fue esencial, ya que, según las investigaciones, él era el conductor de la motocicleta que facilitó la huida de los atacantes. Tras su captura, fue trasladado al Reclusorio Norte, donde ya están detenidos los otros dos implicados: Juan David 'N' y Juan Carlos 'N'.

Las autoridades ahora enfrentan el desafío de procesar a Derek Usiel, tomando en cuenta su edad y las implicaciones legales que ello conlleva. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) tendrá la tarea de presentar pruebas contundentes para determinar la culpabilidad del joven en el ataque.

Las investigaciones también revelaron que el ataque fue meticulosamente planeado. Juan David 'N' recibió una invitación a través de redes sociales para participar en la remoción de propaganda política de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Sin embargo, la oferta rápidamente escaló a un plan más y era atacar a la candidata Alessandra Rojo de la Vega.

El día del atentado, Juan David y Derek Usiel se encontraron en la ubicación acordada, recibieron información precisa sobre la camioneta de Rojo de la Vega y planificaron la ruta de escape. Los atacantes recibieron instrucciones claras de disparar en la parte trasera del vehículo, supuestamente para evitar daños físicos graves a la candidata.

En una reciente rueda de prensa, Alessandra Rojo de la Vega expresó su deseo de que los detenidos sean realmente los responsables del ataque y exigió un castigo ejemplar para todos los involucrados.

Me da mucha impotencia que pasen los días y no sepamos realmente quién fue, quién mandó pagar, qué pasó, cuál era el mensaje: ¿me querían matar o no me querían matar?, dijo con visible frustración