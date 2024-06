Sonora: Revelan 84 casos de personas desaparecidas en Cajeme, 17.8% más que en 2023

Cajeme, Sonora. - De acuerdo al Observatorio Sonora por la Seguridad, durante el primer trimestre del presente año, se han registrado en la entidad 84 casos de personas desaparecidas o no localizadas, lo que representa un incremento del 17.8 por ciento en comparación a 2023 cuando se contabilizaron 73 incidentes.

Asimismo, dicha organización destacó que, de acuerdo a los índices delictivos, los cuales se basan en los datos proporcionado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), durante el periodo de análisis en Sonora se lleva un registro de doce víctimas de feminicidio contra ocho que tuvieron lugar el año pasado.

Tras lo anterior, Ana Castro integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, destacó la falta de políticas públicas para implementar un protocolo que funcione para el combate a la violencia contra las mujeres, niñas y niños.

Agregó que vicefiscalia encargada de atender los casos de personas desaparecidas, de igual forma no presentan un plan que funcione para frenar el incremento de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio.

No tenemos un plan de trabajo por parte de las autoridades que funcione y por tal motivo no podemos disminuir los índices de desaparición ni de feminicidios, el protocolo SALVA no funciona se necesita que pongan interés a lo que vivimos en este estado lleno de violencia”, comentó.