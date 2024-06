Juez dicta internamiento cautelar para menor vinculado a ataque a Alessandra Rojo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Derek Osiel 'N', implicado en el ataque contra la virtual ganadora a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue internado como medida cautelar. Así lo decidió un juez de control con base en los delitos en su contra que corresponden a la portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y tentativa de feminicidio calificado. Él habría sido el responsable de conducir la motocicleta desde la que se abrió fuego contra Rojo.

El proceso legal del menor de edad continuará su curso hasta el 16 de junio, dado que los abogados de la parte acusada solicitaron la ampliación del plazo constitucional. Se prevé que en esta fecha se resuelva su situación jurídica. Fue apenas hace dos días que Derek Osiel 'N' fue aprehendido por las autoridades como parte de un operativo que se desplegó en el municipio de Tecámac, Estado de México. En éste participaron agentes tanto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El atentado contra Rojo ocurrió el 11 de mayo, cuando se trasladaba a bordo de una camioneta en la colonia Peralvillo. A través de su cuenta de X (antes Twitter), la entonces candidata, notificó que le habían disparado. Si bien salió ilesa, denunció que su vida corría peligro, en un periodo marcado por múltiples asesinatos contra los aspirantes a algún cargo político durante las elecciones 2024.

Previo al ataque, Rojo de la Vega explicó a medios de comunicación que había sido blanco de varias amenazas. Incluso afirmó que su padre también recibió algunas llamadas en las que le advertían que lastimarían a sus hijas. Tras el atentado, la política exigió a las autoridades que indagaran a fondo en el caso y pidió sanciones, no solo para quienes dispararon, sino también para el autor o autores intelectuales detrás de dicho crimen. Meses atrás, el cuerpo de seguridad le ofreció protección a través de patrullajes alrededor se su casa, oferta que aceptó, no sin antes dejar en claro que no tenía intenciones de modificar su rutina o cambiar sus actividades.

Fuente: Tribuna Sonora.