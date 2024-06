Le dieron 8 balazos: Sicarios ejecutan a comandante de la Policía Comunal en Michoacán

Comparta este artículo

Santiago Tangamandapio, Michoacán.- La noche del pasado martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Michoacán desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del barrio de San Miguel, en el municipio de Santiago Tangamandapio, luego de que se desatara una agresión armada: sujetos no identificados agredieron a balazos a un hombre, quien perdió la vida y ya fue reconocido.

Se trataba de Heriberto Peña Cisneros, comandante de la Guardia Comunal de la tenencia de Tarecuato, en el municipio ya referido, en el estado de Michoacán. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de ayer, martes 11 de junio de 2024, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en un autolavado ubicado en el Barrio de San Miguel.

Ejecutan a comandante de la Policía en Michoacán. Foto: Facebook

Ahí, dos hombres interceptaron al comandante Heriberto Peña Cisneros y, sin mediar palabra con él, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones; le habrían dado al menos ocho balazos. Luego de la agresión armada, los presuntos sicarios huyeron por la carretera Los Reyes - Jacona. A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Tangamandapio, así como de la Policía Estatal de Michoacán.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana revisaron al comandante y confirmaron que ya no tenía signos vitales; le habían dado al menos ocho balazos y con esos causaron su deceso. Tras el homicidio, la carretera Los Reyes - Jacona, fue cerrada a la altura de Tarecuato, donde se encuentra el autolavados en el que ocurrió el crimen; personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán se encargó de realizar las diligencias correspondientes.

Durante las primeras horas de este miércoles 12 de junio la carretera fue reabierta; no obstante, no hay detalles sobre los homicidas del comandante, pues aún no se reportan detenidos. En tanto, pobladores de la región no descartaron que en el transcurso de este día empiecen con movilizaciones para exigir justicia ante el asesinado del comandante Eriberto Peña. La Fiscalía de Michoacán sigue con las investigaciones.

