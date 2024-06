Seguridad Pública niega ataque armado en Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante las primeras horas de este viernes 14 de junio de 2024 comenzó a circular la noticia falsa de una presunta balacera en una fachada del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar) de Ciudad Obregón (antes Hospital General), en el estado de Sonora. Debido a que en días recientes se han reportado múltiples tiroteos en puntos del municipio, internautas creyeron estos datos y se alarmaron.

Niegan balacera en Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón. Foto: Facebook

La información divulgada señalaba que un hombre de identidad desconocida, quien ingresó al nosocomio tras ser baleado, volvió a ser agredido con armas de fuego, cuando ya estaba internado en el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón. Esto habría ocurrido durante la madrugada, cerca de las 05:00 horas.

No obstante, para las 10:00 horas, tiempo local, de este mismo viernes, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSPM) habló sobre este evento: a través de un comunicado oficial informó que el presunto ataque armado en el Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón nunca ocurrió, y que la noticia de una balacera para, presuntamente, rematar a un hombre acribillado era falsa.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informa a las y los ciudadanos que luego de que trascendiera en redes sociales una noticia sobre un presunto ataque armado en un nosocomio de la ciudad, se aclara que dicha información es totalmente falsa", se lee en el comunicado de la dependencia de Cajeme.

No hubo balacera en el IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón

En este mismo texto, la corporación policial cajemense aclaró que no se ha registrado ningún incidente de esta naturaleza en dicha institución médica. Contrario a que, durante la mañana de este viernes sí hubo una agresión armada en la colonia Luis Echeverría de Ciudad Obregón, donde un hombre hasta ahora de identidad desconocida sí fue ultimado a balazos al interior de su vivienda.

Luego de aclarar que no hubo ataque armado al interior o el exterior del hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón, la Policía Municipal de Cajeme hizo un llamado a la sociedad a mantenerse informados a través de medios de comunicación oficiales y a no difundir información no verificada que pueda generar alarma o confusión en la comunidad. Finalmente, señaló que cualquier denuncia sobre violencia o una balacera se puede reportar a través del Servicio de Emergencias 911.

Fuente: Tribuna / Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme