Viernes violento en Ciudad Obregón: A tempranas horas, sicarios ejecutan a un hombre

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia no tiene descanso en Cajeme, uno de los municipios más inseguros no solo de Sonora, sino de toda la República Mexicana, por lo que se encuentra dentro de las 50 regiones prioritarias en materia de seguridad para el Gobierno Federal. Ahora, la mañana de este viernes 14 de junio de 2024 se reportó un nuevo homicidio en Ciudad Obregón. A la fecha de publicación de esta nota, no se reportan detenidos por esta balacera.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, la balacera ocurrió la mañana de este viernes 14 de junio, alrededor de las 07:30 horas, tiempo local, al interior de una vivienda ubicada en la calle Privada Seis y Plan de Guadalupe, en la colonia Luis Echeverría, de Ciudad Obregón, donde en tres días seguidos se han presentado múltiples agresiones armadas.

Información extraoficial señaló que un comando armado irrumpió en el domicilio de la víctima, quien sería conocido como 'El Nelo', y, sin mediar palabra con él, comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. Luego de ejecutarlo, los presuntos sicarios huyeron a toda velocidad hacia un rumbo desconocido.

De inmediato, vecinos del sector reportaron que se escucharon fuertes detonaciones de arma de fuego en esa vivienda, por lo que dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. También llegaron a la escena oficiales de la Guardia Nacional.

Los socorristas revisaron a la víctima, quien tenía 39 años de edad, y confirmaron su sensible deceso, por lo que cubrieron su cuerpo con una manta azul, tal como dicta el protocolo de las autoridades. La zona de la balacera quedó acordonada y resguardada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Luego fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para la realización de las diligencias correspondientes.

A la fecha de publicación de esta nota, la víctima no ha sido reconocida oficialmente, ni se sabe cuál fue el móvil de la ejecución.

