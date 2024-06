Mujer es usada como escudo humano en balacera de Tlaquepaque; terminó lesionada

Comparta este artículo

Tlaquepaque, Jalisco.- Recientemente, se registró un brutal ataque armado a plena luz del día en Tlaquepaque, Jalisco, estado que es uno de los principales centros turísticos del país, pero que también es uno de los más azotados en índices de criminalidad, sobretodo por la presencia de grupos delictivos de alto calibre. Según informes, todo ocurrió mientras un grupo de personas aguardaba cerca de un semáforo para poder abordar su transporte.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la carretera Libre a Zapotlanejo y la calle Benito Juárez, en el mencionado municipio. Según reportes, en el sitio había un grupo de personas que estaban esperando abordar su transporte, cuando de pronto arribaron un grupo de personas a dispararle a la gente que se encontraba en el lugar; en el medio de la agresión, uno de los presentes tomó por la espalda a una mujer y la utilizó como escudo humano.

Balacera en Tlaquepaque deja a una mujer herida

Según informes, la víctima sería una persona del género femenino de aproximadamente 38 años, quien también estaba aguardando en el sito; fue entonces que el individuo la utilizó para protegerse. De acuerdo con los reportes, la fémina se llevó algunas heridas en la mano a causa del impacto de las balas, aunque sus lesiones no resultaron de gravedad y no requirió atención especializada, por lo que no tuvo que ser trasladada a ningún hospital.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce la identidad del hombre que la uso como escudo humano, al igual que la de los tiradores, quienes aparentemente lograron escapar impunes de la zona de los hechos. Asimismo, no se saben los detalles sobre el móvil del crimen y únicamente se especula que pudo tratarse de un intento de ajuste de cuentas en contra del individuo que se protegió a costa de la integridad física de una de las testigos.

¿Cuál es la pena por el uso de armas de fuego en Jalisco?

De acuerdo con información del Código Penal de Jalisco, específicamente en la sección de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se sancionará con penas de hasta dos a siete años de prisión y 50 a 200 días de multa a quien porte armas sin licenciar de manera correspondiente, dicha pena podría incrementar en caso de que se haya hecho uso de estos artefactos para violentar o amenazar a una persona.

