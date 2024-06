Desaparecida: Piden apoyo para localizar a Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora. - Por medio de diversas redes sociales, tanto periodistas como activistas solicitaron localizar a Ceci Flores, quien es fundadora y miembro del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ya que no han logrado localizarla.

Mediante su cuenta de X, Adrian LeBarón pidió a la Segob, Secretaría de Gobernación, y a la SSPC, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ayudar a localizar a la activista, cuyo nombre completo es Cecilia Patricia Flores Armenta.

Se han tratado de comunicar con ella y no se ha podido. Por favor, esperemos que esté bien”, manifestó LeBarón en su post, en el cual también incluyó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV.

Él no fue el único que lanzó este llamado, pues también se le unió la periodista Laura Brugés y otros de sus compañeros comunicadores. Lo último que se sabe sobre la mujer es que salió hacia el estado de Querétaro, pues un día antes se encontraba en la CDMX para estar presente en la presentación de un libro.

Ayer 16 de junio se realizó la presentación del material Madre Buscadora, crónica de la desesperación. Dicho evento se hizo en el Foro Simone de Behauvoir, el cual se encuentra en el Jardín Hidalgo, ubicado en la alcaldía Coyoacán. Aparte de Ceci, también estuvo presente Mónica Rojas y Carlos Azeem. En el Internet se pueden apreciar imágenes de la presentación, en donde se observa a Flores vestida con un pantalón negro y una camisa blanca.

A las 19:55 horas de ayer, Ceci Flores posteó en su cuenta de X un clip por el Día del Padre. “No olvidemos a los papás desaparecidos, a los papás que buscan, a todos los que merecen ver crecer felices a sus hijos, con sus familias, presentes, siempre presentes”, fue el mensaje que acompañó su video.

Hay que mencionar que el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora subió una historia a su Facebook sobre la presentación del libro mencionado. No obstante, hasta ahorita no han dicho nada sobre la desaparición de su fundadora.

Debido a que no hay mucha información, no se sabe si Flores está desaparecida, como muchas personas han reportado a medios nacionales, o si solo está incomunicada. Lo único palpable es que no saben nada de ella, motivo por el que han pedido apoyo para dar con su paradero.

Como contexto, a mediados de abril del año pasado, Ceci fue reportada como personas desaparecida por su colectivo. Diferentes informes preliminares arrojaban que la última vez que se le había visto fue a bordo de una patrulla de la policía estatal de Sinaloa, en Ahome.

Después de más de 15 horas de no tener noticias de ella, en la mañana del 17 de abril pudo ser encontrada. Rubén Rocha Moya, gobernador de ese estado, indicó que la activista estaba sana y salva. Además, informó que estuvo incomunicada debido a una falla del transporte en donde iba, por lo que su celular no tuvo señal.

Fuente: Tribuna