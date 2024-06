Terror en el norte de México: Sicarios colocan narcomanta afuera de escuela primaria

Comparta este artículo

Ciudad Victoria, Baja California- La mañana de ayer, domingo 16 de junio de 2024, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Baja California desplegaron un operativo en inmediaciones del municipio de Ciudad Guadalupe Victoria, zona que colinda con San Luis Río Colorado (Sonora), luego de que fuera descubierta una narcomanta afuera de una escuela primaria a la que van niños de ambas entidades del norte de México.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el hallazgo de la narcomanta ocurrió el domingo 16 de junio, en la mañana, previo a las celebraciones por el Día del Padre. La lona estaba colgada a las afueras de la Escuela Primaria 'Adolfo Ruiz Cortines, ubicada en la Tercera 372, de la colonia Guadalupe Victoria, institución en la que estudian niños de Sonora y Baja California.

Hallan narcomanta afuera de escuela. Foto: Twitter

Presuntamente, la narcomanta tenía un mensaje amenazante contra directivos del plantel y estaba firmada por un grupo criminal con presencia en el norte de México, por lo que cuando fue descubierta, se dio aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal, así como de la Policía Estatal de Baja California.

Las autoridades retiraron la manta y la aseguraron para integrarla a una nueva carpeta de investigación que estará a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California (FGJE). A la fecha de publicación de esta nota, no hay presuntos sicarios detenidos por este violento hecho; tampoco el presunto amenazado a rendido declaraciones públicas sobre esta violenta acción en la escuela primaria.

Padres, libres de llevar a sus hijos a la escuela o no

Luego de que la noticia de la narcomanta se viralizara en redes sociales, las autoridades educativas señalaron que los padres podían elegir llevar a sus hijos a la escuela de nivel básico o no. Aseguraron que los estudiantes que no tendrían falta ni ningún otro problema por no asistir al plantel este lunes 17 de junio de 2024. No se ha detallado si se realizarán otras estrategias para proteger a los estudiantes de Sonora y Baja California.

Fuente: Tribuna