Ultiman a alcalde electo de Copala; se llamaba Salvador Villalva; así fue su último mensaje

Copala, Guerrero.- Si bien, las elecciones se registraron hace exactamente 15 días, la violencia en el ámbito político no ha cesado, cosa que se esperaba, puesto la propia jornada electoral resultó ser tranquila, diferencia de lo que diversos medios y expertos predecían, dado a todo lo que se vivió durante las semanas de campaña; sin embargo, todo parece indicar que se trató de un cese al fuego, puesto ni bien terminó la fiesta cívica, las cosas volvieron a la normalidad.

Un ejemplo de ello es el ocurrido con el presidente electo del municipio de Copala, Guerrero, identificado como Salvador Villalva Flores, quien fue ultimado en la carretera federal de Acapulco-Pinotepa Nacional, más específicamente en la comunidad de San Pedro Las Playas, en la cabecera municipal turística. Según algunos informes, hasta el momento, existen dos tipos de versiones sobre lo ocurrido.

Ejecutan a alcalde electo de Copala, Salvador Villalva

Los primeros testimonios indican que un grupo de hombres armados atacaron al mandatario cuando realizaba una escala en San Pedro Las Playas, momento que habrían aprovechado para atacarlo. Dicha versión fue distribuida por Foro TV; sin embargo, la segunda indica que Flores perdió la vida después de que un comando atacó a dos autobuses en la localidad de San Pedro Las Playas y San Pedro Cacahuatepec.

De acuerdo con algunos informes, justo antes de morir asesinado, Salvador Villalva Flores, dejó un mensaje en sus redes sociales, donde se puede leer: “Un pueblo me acompaña y no les voy a fallar”; lamentablemente fue ejecutado después de ello. Cabe señalar que el alcalde no fue el único afectado durante la balacera, puesto existen reportes de la presencia de una mujer que resultó herida, según algunos datos, la fémina acompañaba al político.

Villalva Flores perdió la vida en el lugar, pero la mujer fue localizada aún con vida, esto según información brindada por las primeras versiones del ataque. Según esta versión, todo ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando Salvador y la fémina fueron agredidos. Mientras que otra versión señala que un grupo de hombres armados detuvo el autobús en el que viajaban y e hicieron bajar al conductor para luego abrir fuego en contra del alcalde.

