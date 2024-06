Padre de joven desaparecido en Jalisco pide AYUDA al crimen organizado para encontrarlo

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- La desesperación de un padre ante la desaparición de su hijo lo ha empujado a recurrir al crimen organizado, a quienes les ha solicitado ayuda para localizar al joven Aldo González Sevilla, de quien no supo más a partir del 13 de abril del 2024, fecha en la que tenía que volver a su casa en Tepatitlán de Morelos.

A dos meses de no tener información sobre su hijo, el padre de familia Israel González ha intentado contactar a los cárteles del país para que lo apoyen en su búsqueda. De acuerdo con los datos hasta ahora recabados por las autoridades, el muchacho de 18 años habría sido "levantado", situación que desconcierta al señor, puesto que su hijo era una persona de bien que "no se mete en problemas".

Hay evidencia clara que mi hijo fue levantado, por tanto, hago un llamado a los líderes de los cárteles, ellos han manifestado que no se meten con gente inocente, mi hijo es un estudiante que no se mete en problemas".

A través de un video que colgó en redes sociales, el padre apeló directamente a los criminales en un emotivo mensaje en el que se palpa la angustia por no poder encontrar a su hijo. En la grabación, reconoció el poder que tienen los grupos delictivos, por lo que les solicitó que hagan uso de sus recursos, sobre todo de contactos, para encontrar al estudiante de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Ustedes tienen la herramienta necesaria, tienen sus contactos para dar con él en instantes, ustedes pueden ayudarnos rápido para localizarlo".

Dejó en claro que no busca crear conflicto y que el mensaje no esconde ningún atisbo de confrontación, por el contrario, está guiado por la "humildad y respeto". A la par, expresó su profundo agradecimiento a los trabajos de investigación que ha efectuado el personal de la Fiscalía General del Estado, así como el Gobierno de Jalisco, pero mencionó que no ha sido suficiente para recuperar a Aldo.

¿Qué pasó el día de su desaparición?

Aldo González Sevilla se comunicó esa mañana con su familia y les informó que estaba en la escuela y que más tarde tomaría un autobús para reunirse con su familia, como cada fin de semana. No obstante, algo sucedió antes, pues nunca llegó a la central de autobuses. La Fiscalía emitió una ficha de búsqueda y ha entrevistado a familiares y amigos. Por desgracia, nada de eso ha sido suficiente para saber cuál fue la causa de su desaparición.

Aldo tiene una estatura de 1.68 metros y un peso de 54 kilos, de complexión delgada. Su cabello es castaño oscuro, liso y largo. Sus ojos son de color marrón y de tamaño mediano. Tiene la piel clara y labios y boca de tamaño medio.

Ficha de búsqueda de Aldo González

Fuente: Tribuna Sonora