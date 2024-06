Sicarios ejecutan a balazos a Israel Delgado, candidato de Morena en Cuitzeo, Michoacán

Comparta este artículo

Cuitzeo, Michoacán.- La violencia inició a temprana hora durante estas elecciones federales de 2024 y no podía ser otro lugar que no fuera Michoacán. Se reportó el asesinato a balazos de Israel Delgado Vega, candidato a síndico de Cuitzeo Michoacán, por la coalición Juntos sigamos haciendo historia, hasta el momento no se registran personas detenidas por este atentado. Será en las próximas horas cuando se dé información al respecto.

De acuerdo con los primeros datos, el candidato se encontraba afuera de su domicilio ubicado en la localidad de Juan Benito Juárez del municipio de Cuitzeo, en Michoacán, fue en ese momento cuando sicarios armados se acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones para después escapar del lugar de los hechos. La víctima quedó tendida sobre el pavimento sin que nadie pudiera hacer algo al respecto.

Tras el asesinato del candidato se registró una fuerte movilización de los servicios de emergencia al sitio para garantizar la seguridad de la población, es por ello que en las redes sociales se hicieron virales los videos en los que elementos de la policía local, así como de la Guardia Nacional llegan al sitio en camionetas y de inmediato acordonan. La zona en la que se encontraba el cadáver de la víctima mortal.

Asesinan a balazos a candidato en Michoacán, foto: especial

Hasta el momento se desconoce el paradero de los atacantes, sin embargo, las autoridades ya desplegaron un operativo de seguridad en la zona. Cabe señalar que Michoacán se ha convertido en uno de los estados más violentos del país, debido a la presencia de diferentes grupos del crimen organizado que intentan apoderarse de la zona.

En ese sentido, se trata del primer asesinato de un candidato durante la jornada de este 2 de junio, es por ello que en esta zona de la entidad michoacana ya se reforzó la seguridad para garantizar el bienestar de la población.

