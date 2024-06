Balacera en Ciudad Obregón causa pánico entre vecinos y moviliza a las autoridades

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche del pasado miércoles en inmediaciones de la colonia Santa Fe, en la cabecera municipal de Cajeme, al sur de Sonora, luego de que sujetos armados desataran una balacera en plena vía pública. Si hasta ahora los presuntos sicarios no han sido identificados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya abrió una carpeta de investigación por este evento.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades cajemenses, los hechos ocurrieron la noche de ayer, miércoles 19 de junio de 2024, alrededor de las 21:20 horas, tiempo local, en la calle Mirada, entre las vialidades Misión y Alhambra, en la colonia ya mencionada, de Ciudad Obregón.

Balacera en Ciudad Obregón moviliza a las autoridades. Foto: Facebook

Vecinos narraron que, afuera de una vivienda, llegó un vehículo color negro, el cual aparentemente estaba blindado. De este automóvil descendieron varios sujetos armados, quienes sin emitir palabra alguna, comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra una vivienda. Luego de algunos minutos, los presuntos sicarios subieron al auto y huyeron hacia un rumbo desconocido a toda velocidad.

Los testigos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). También llegaron a la escena elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), quienes resguardaron el perímetro.

Debido a que esta agresión armada en la calle no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario pedir apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana; solo se reportaron impactos de bala en la fachada de una casa. Sobre los residentes del domicilio, no se especificó información. La zona acordonada fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para la recaudación de la evidencia balística.

A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el móvil de la agresión, así como la identidad de los presuntos gatilleros que dispararon contra esta casa en Ciudad Obregón, pues no han sido localizados.

Fuente: Tribuna