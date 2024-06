Encarcelan a enfermero por matar a familia; les había vendido un riñón por 500 mil pesos

Comparta este artículo

Chihuahua, Chihuahua.- Una familia de cinco integrantes murió a manos de un enfermero, quien les había prometido darles un riñón a cambio de 500 mil pesos. Por el homicidio quíntuple, las autoridades lo condenaron a 172 años y seis meses en prisión y el pago de una multa por la cantidad de 9 millones 550 mil pesos, a modo de reparación del daño material.

El crimen se remonta al 29 de junio de 2018 y ocurrió en una vivienda de la calle Universidad de Nayarit, en la colonia Residencial Universidad en Chihuahua, donde el hombre, identificado como Jorge Alberto 'C' abrió fuego contra María Magdalena 'R', Ricardo Iván 'C', Daniela 'R', Daniel Gregorio 'R', y Rita 'A', quienes le exigían la entrega del órgano por el que habían pagado medio millón de pesos. El riñón estaba pensado para una de las víctimas fatales.

La resolución judicial también otorgó libertad a los coacusados, Lisseth 'C' y Jorge Alberto 'C', esposa e hijo del sentenciado. No obstante, la Fiscalía de Distrito Zona Centro se mostró en desacuerdo con el fallo, por lo que prepara un recurso de apelación, ya que la representación social de la familia afectada comprobó en el juicio oral que ambos participaron activamente en el delito.

Jorge Alberto 'C' cuenta con un amplio historial criminal, pues también se tiene registro de haber asesinado a Laura Soto, quien trabajaba con él en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se rumoreaba que el enfermero auxiliar disponía de un poder inusual en el hospital: vendía plazas al personal y órganos para trasplante a los pacientes. Este dato llegó a oídos de Soto, quien soñaba con obtener un mejor ingreso, por lo que contactó al hombre para tener 'derecho' a un cargo superior.

Tanto Laura como otros trabajadores reunieron 80 mil pesos (cada uno) y le pagaron al ahora recluso. Con el paso del tiempo, el grupo se impacientó al percatarse que dicho ascenso no se les otorgaba. Soto fue la más insistente de todas, por lo que incluso acordó reunirse con el enfermero para discutir el tema. Sin embargo, al llegar a la cita, le dispararon desde un automóvil. Jorge se había cansado de que lo molestara. Por este crimen, está cumpliendo una pena de 22 años tras las rejas.

Fuente: Tribuna Sonora