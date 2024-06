FOTO: Hombres armados atacan a balazos a elementos del Ejército mexicano en Sonora

Comparta este artículo

Heroica Caborca, Sonora.- La noche del pasado miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y de la Federación desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones del municipio de Heroica Caborca luego de que se reportara un ataque armado en contra de elementos del Ejército mexicano: presuntamente, hombres con armas se negaron a obedecer a las autoridades y optaron por abrir fuego en su contra.

Este evento, de acuerdo con los primeros reportes, no dejó heridos ni víctimas mortales que lamentar. Se detalló que la balacera tuvo lugar la tarde de ayer, miércoles 19 de junio de 2024, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, por la avenida Martínez, en la ciudad ya señalada.

Hombres armados atacan a militares en Caborca, Sonora. Foto: Facebook

Ahí, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) que realizaban un operativo de prevención y vigilancia le marcaron un alto a los tripulantes de un automóvil tipo sedán de la marca Renault, color blanco, que no tenía placas de circulación y era modelo 2024. No obstante, los ocupantes de la unidad se negaron e intentaron darse a la fuga, no sin antes abrir fuego contra los militares que estaban en la zona.

Se detalló que en esta situación los elementos del Ejército Mexicano no repelieron la agresión para evitar un fuego cruzado más grande, sin embargo, sí empezaron a seguir a los miembros del vehículo, hasta que los perdieron de vista. Más tarde, sobre la misma avenida Martínez, entre las calles 19 y 20, las autoridades encontraron el vehículo ya descrito, pero abandonado. Los presuntos sicarios alcanzaron a huir.

En ese momento se activó el Código Rojo y se pidió apoyo a elementos de la Policía Municipal de Caborca y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) para acordonada la escena. Si bien se desplegó un impresionante operativo para dar con los presuntos agresores de los militares, este dio resultados negativos, pues no se localizaron ni a las personas ni a las armas.

El vehículo, en tanto, quedó asegurado y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia que ya abrió una nueva carpeta de investigación por este ataque armado en la Heroica Caborca.

Fuente: Tribuna