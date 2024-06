Imputan a José Vicente, presunto agresor de guardia en Hermosillo; le dio cinco balazos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Un individuo identificado como José Vicente 'N' fue imputado ante un juez de control, por su posible participación en el delito de tentativa de homicidio calificado cometido en contra del guardia de seguridad Mario Antonio 'N'. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) los hechos ocurrieron la madrugada del 16 de junio de 2023, en la ciudad de Hermosillo.

Dentro de la carpeta de investigación se estableció que la víctima resultó lesionada por disparos de arma de fuego por fuera de una vivienda en la calle Lago del Cisne, de la colonia Los Lagos. El perjudicado presentó cinco impactos de bala, derivado de un forcejeo con un individuo en el lugar, cuando acudió al inmueble durante una ronda de vigilancia. Presuntamente, fue amenazado con un arma larga, la cual logró arrebatarle al agresor.

Sin embargo, el señalado sacó una pistola y le disparó al guardia, quien tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a su estado delicado de salud; pese a esto logró sobrevivir. Después de esto, el personal de Servicios Periciales procesó el área y aseguró un arma larga tipo fusil calibre .22, así como ocho casquillos percutidos del mismo calibre; de este modo, se iniciaron las indagatorias por homicidio en grado de tentativa.

José Vicente 'N' fue presentado por su abogado ante un juez, ya que se encontraba prófugo de la justicia y durante el proceso se le imputó el delito mencionado. Asimismo, quedó pendiente la resolución para la vinculación a proceso penal, ya que la defensa solicitó más tiempo para analizar las evidencias. Además, el juez determinó imponerle al acusado prisión preventiva justificada, como medida cautelar.

No obstante, esta no podrá ser ejecutada hasta en tanto no se resuelva un juicio de amparo promovido por el presunto agresor y su defensa. La Fiscalía estatal señalaó que las acciones legales del órgano de acusación continúan con el propósito de presentar ante los tribunales las respectivas responsabilidades y obtener las condenas que correspondan, "ya que en Sonora, nadie está por encima de la ley".

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora