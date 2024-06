Balean a un hombre durante la madrugada en Iztapalapa; los vecinos escucharon el ataque

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Momentos de terror fueron los que vivieron los locatarios de una comunidad de Iztapalapa, sitio en el que una persona fue baleada en el interior de una vivienda. Hasta el momento se desconoce cuál fue el móvil del ataque, así como tampoco se conoce la identidad de los asaltantes, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones pertinentes hasta que se logre resolver el crimen.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Miguel Teotongo, en Iztapalapa, en un inmueble ubicado en la calle Nogales, esquina con Cerrada violeta, durante la madrugada. De acuerdo con algunos informes, varios vecinos se encargaron de llamar a la policía, declarando que escucharon diversas detonaciones de arma de fuego en el interior de una casa “verde”. Derivado de ello, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) se aproximaron hasta el lugar.

Balean a sujeto en Iztapalapa

Según reportes, los oficiales no llegaron solos, puesto un equipo de paramédicos los acompañó para intentar auxiliar a quien resultara herido de la agresión. Al ingresar, encontraron a un hombre con heridas de proyectil balístico. Si bien, los socorristas intentaron auxiliar al masculino, la realidad es que no pudieron hacer mucho por él, puesto ya no contaba con signos vitales, es decir, habían fallecido.

Ante este escenario, las autoridades pertinentes tuvieron que contactarse con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que acudieran al lugar comenzar con las investigaciones. Si bien, no hay muchos detalles de los agresores, la realidad es que, de manera extraoficial se está manejando que el individuo habría escapado de la escena abordo de una motocicleta, según información de algunos testigos.

Momentos después de lo ocurrido, hasta el sitio arribaron elementos del Servicio Pericial para comenzar con las indagatorias de campo y recabar información sobre lo ocurrido, así como del agresor en cuestión. Por su parte, elementos del Servicio Médico Forense acudieron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a un anfiteatro donde le realizarán su autopsia correspondiente por ley.

