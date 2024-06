Hallan cuerpo sin vida cerca de las vías del tren de Sinaloa; se desconoce su identidad

Comparta este artículo

Guamúchil, Sinaloa.- Durante la jornada del pasado viernes, 21 de junio, fue localizado el cuerpo de una persona sin vida al costado de las vías del tren, en Guamúchil, Sinaloa. De acuerdo con algunos informes, la víctima pudo haberse caído de tranvía, pero hasta el momento este dato no ha podido ser confirmado de manera oficial. Tampoco se sabe la identidad del occiso, puesto no llevaba ningún documento que avalara su identidad.

Los hechos ocurrieron hace dos días, a las 19:30 horas, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Salvador Alvarado, sitio en el que fue localizado un hombre, cuya edad y apariencia no fue informada por ningún medio local. Como se mencionó anteriormente, el agraviado tenía huellas de golpes en el cuerpo, por lo que la principal teoría es que murió de manera accidental tras caer de las vías del tren.

Hallan cuerpo en vías del tren de Sinaloa

Créditos: Internet

Derivado del hallazgo, un equipo de bomberos y de policías acudieron hasta la escena para comenzar con las investigaciones pertinentes. Dado a que el individuo no llevaba consigo ninguna identificación o algo que avalara su nombre, las autoridades no pudieron ofrecer información acerca de su nombre; pero se sabe que estaba vestido con una playera azul cielo, pantalón de mezclilla azul y no llevaba zapatos.

Momentos más tarde, arribó personal de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las diligencias correspondientes, esto con la finalidad de recabar información y de esta manera descubrir con exactitud cómo fue que falleció la víctima. Es bajo este contexto que podemos indicar que, conforme avancen los días, trascenderá mayor información al respecto, mientras tanto solo restará esperar.

Fuentes: Tribuna