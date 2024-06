Fatídico accidente: Vehículo se impacta contra el Reclusorio Norte; hay dos víctimas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado martes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Chalma de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) luego de que se reportara un fatídico accidente vehicular: un automóvil particular se impactó contra una de las entradas del Reclusorio Norte.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron la noche de ayer, martes 25 de junio de 2024, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en calles de la colonia Chalma de Guadalupe, en la alcaldía GAM, al norte de la Ciudad de México. Se detalló que un vehículo iba circulando por esa zona; no se ha especificado si iba a exceso de velocidad y eso habría causado el siniestro.

En un momento, el conductor perdió el control de su coche y se impactó contra la malla ciclónica que delimita la zona de acceso a una de las aduanas que se encuentran en el perímetro del Reclusorio Norte. Según las declaraciones de esta persona, todo ocurrió porque el asfalto se encontraba muy mojado, debido a las fuertes precipitaciones que han azotado al Valle de México desde hace una semana.

Testigos que vieron el accidente dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX). También llegaron a la escena paramédicos con el objetivo de valorar a los heridos y conocer las circunstancias del accidente. Estos permanecían al interior del auto impactado.

Los dos tripulantes del coche accidentando resultaron con diversos golpes, no obstante, ninguna herida era de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital de la zona. Por otra parte, se mencionó que la circulación en la colonia no resultó afectada por el choque contra el Reclusorio.

Por su parte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encargaron de recopilar información para conocer a detalle los hechos alrededor del choque. No hay detalles sobre detenidos.

Fuente: Tribuna