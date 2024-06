Sergio es baleado cuando bebía cerveza con sus amigos en Tlalpan; no hay detenidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Imagina que una noche te encuentras charlando con tus amigos en plena vía pública, a fuera de una tienda, cuando de pronto un sicario se aproxima a ti y abre fuego en tu contra. Sorpresivamente aterrador, ¿no es así? Pues bien, esta es la experiencia que le tocó vivir a un joven identificado como Sergio ‘N’, quien fue atacado con un arma mientras se encontraba bebiendo.

Los hechos ocurrieron en la colonia Pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, el pasado lunes, 24 de junio, alrededor de las 23:00 horas; a fuera de una tienda de abarrotes ubicada en las calles José María Morelos y Benito Juárez, sitio en el que Sergio ‘N’ se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de sus camaradas; sin embargo, la alegre noche rápidamente se tornó aterradora.

Autoridades continúan investigando la identidad del agresor

Créditos: Internet/Ilustrativa

Resulta ser que los vecinos pudieron escuchar diversas detonaciones de arma de fuego, lo que los alertó para llamar a las autoridades. Resulta ser que un sujeto armado arribó a la tienda y abrió fuego en contra de Sergio ‘N’. El sonido de balazos alertó al padre de la víctima, un hombre identificado como Jorge ‘N’, quien reside muy cerca del establecimiento en donde ocurrió el altercado. Al arribar al sitio se percató de que su hijo estaba herido.

Si bien, se encargaron de llamar a las autoridades y a una ambulancia, ésta no arribó lo suficientemente rápido, por lo que el hombre tomó la decisión de subir a su hijo a un auto particular y llevarlo al Hospital General Xoco. Tras una rápida valoración, los médicos atinaron a intervenir de urgencia a la víctima, de lo contrario no lograrían salvar su vida. Finalmente, el joven, de 20 años, fue rescatado y logró sobrevivir a la agresión.

Por otro lado, las autoridades se entrevistaron con Sergio ‘N’, quien logró explicarles lo ocurrido y aclaró que desconocía el móvil del crimen. Por otro lado, la policía se encargó de revisar las cámaras de seguridad que se encontraban en el lugar de los hechos y se espera que mediante a ellas puedan descubrir quién o quiénes fueron las personas que orquestaron la agresión y, de esta manera, lograr detenerlos.

Fuentes: Tribuna