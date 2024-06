Golpe al crimen organizado: Aseguran armas de fuego, droga y 12 autos al norte de Sonora

Comparta este artículo

Caborca, Sonora.- La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó este martes que, durante operativos de instituciones de los tres niveles de Gobierno, realizaron el decomiso de droga, arsenal y 12 vehículos en municipios del norte de la entidad. En Caborca, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), efectuaron una orden de cateo a una casa, ubicada en calle tercera entre avenidas A y B del poblado Plutarco Elías Calles.

En el lugar lograron el aseguramiento de 2 kilos de marihuana; ocho armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; 11 cargadores de diversos calibres de uso exclusivo; mil 639 cartuchos de diversos calibres de uso militar; 35 ponchallantas; y cuatro chalecos tácticos. Además, un vehículo blindado, tipo pick up marca Ford, modelo 2010; un vehículo tipo camioneta, modelo 2023; un vehículo tipo pick up, modelo 2021 y un vehículo blindado tipo pick up, marca Chevrolet, modelo 2005.

En el mismo municipio, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incautaron tres armas de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39 milímetros; 21 cargadores para arma de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros; 642 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros; un vehículo tipo camioneta, marca Chevrolet, modelo 2013, sin placas de circulación y blindaje de fábrica combinado con artesanal, de los denominados monstruo.

Continuando en Caborca, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron el aseguramiento de un cargador para arma de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros; 21 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros; un vehículo tipo vagoneta, marca Jeep, modelo 2023, con placas de California, Estados Unidos, con reporte de robo en Sedona, Arizona. Además de dos armas de fuego calibre 7.62x39 milímetros; tres cargadores para arma de fuego calibre 7.62x39 milímetros y 74 cartuchos para arma de fuego calibre 7.62x39 milímetros.

En Trincheras, la Sedena aseguró tres armas de fuego tipo fusil; 14 cargadores para arma de fuego; 272 cartuchos para arma de fuego de uso militar; dos chalecos balísticos; un chaleco con porta cargadores y un vehículo Marca KIA, Tipo Vagoneta, Modelo 2021. En Sonoyta, la Sedena y la Guardia Nacional, aseguraron 15 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros y un vehículo marca Ford, línea Bronco.

En el mismo lugar, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre el aseguramiento de dos cargadores para arma de fuego calibre 7.62 x 39 milímetros; 42 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros; un vehículo blindado tipo pick up marca Dodge Ram; un vehículo de la marca Jeep y un vehículo tipo pick up marca Dodge.

En Sásabe, elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional encontraron cinco armas de fuego tipo fusil de uso exclusivo de las fuerzas armadas; 73 cargadores de diversos calibres de uso exclusivo; mil 84 cartuchos para arma de fuego de uso militar y un vehículo Nissan, línea Armada, color negro.

Por otra parte, en San Luis Río Colorado, elementos de la AMIC, aseguraron dos armas de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39 milímetros; siete cargadores calibre 7.62 x 39 milímetros y 171 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros en la colonia Parque Industrial. El material reunido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.

Fuente: Tribuna y Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora