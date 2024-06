Le dieron 19 balazos: Lo que se sabe del asesinato de Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotija

Comparta este artículo

Cotija, Michoacán.- El pasado domingo 2 de junio, finalmente concluyeron las Elecciones 2024, las que, si bien fueron las más grandes en la historia de México, también fueron las más violentas debido al número de homicidios, secuestros y ataques armados que se realizaron contra aspirantes, militantes de partidos y más funcionarios.

No obstante, los asesinatos de políticos siguieron horas después de los comicios; uno de estos, fue el de Yolanda Sánchez Figueroa, la alcaldesa de Cotija, en el estado de Michoacán. Como se recordará, la presidenta municipal hoy fallecida fue plagiada el pasado mes de septiembre.

Confirman homicidio de Yolanda Sánchez. Foto: Twitter

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el asesinato de la alcaldesa Sánchez Figueroa ocurrió la noche de ayer, lunes 3 de junio de 2024, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en la plaza principal de Cotija, comunidad colindante con el estado de Jalisco. Este homicidio se presentó solo un día después de que concluyeran las Elecciones 2024, en las que Claudia Sheinbaum ganó, históricamente, la presidencia de México.

Esto es lo que se sabe sobre el asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa

Las pesquisas sobre este crimen arrojan que, presuntamente, sicarios dispararon rifles de asalto desde una camioneta en movimiento, dejando lesionada a la funcionaria y a uno de sus escoltas. En tanto, los presuntos criminales huyeron a toda velocidad hacia un rumbo desconocido. Testigos que vieron estos violentos hechos dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo.

A la brevedad llegaron a la escena agentes de la Policía Municipal de Cotija, así como de la Policía Estatal de Michoacán y de la Guardia Nacional. Los reportes señalan que Yolanda Sánchez recibió al menos 19 balazos, y que, aún con vida, fue trasladada a un nosocomio de la localidad; no obstante, momentos más tarde, se confirmó su sensible deceso. En tanto, la zona de la agresión quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE).

A la fecha de publicación de esta nota, no se han confirmado detenidos por este nuevo asesinato.

Fuente: Tribuna

En 2023, Sánchez Figueroa, fue secuestrada en el municipio de Zapopan, pero fue liberada días después, hechos por los que al menos tres personas fueron detenidas.

En ese momento, Sánchez Figueroa, se dijo con temor de hablar sobre las peticiones que recibió de sus captores para ser liberada e indicó que estas ya las había recibido anteriormente por medio de llamadas.

Aunque no reveló las solicitudes por temor sí enfatizó que no necesariamente se trata de cosas ilegales sino de asuntos que no están del todo en sus manos.

Yolanda Sánchez señaló que quería continuar siendo alcaldesa, pero que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido, toda vez que su familia se vio seriamente afectada por su secuestro.